Одесса, Украина, 25 марта, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела на фоне воздушной тревоги в Одессе на Украине. Об этом 25 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Информацию о взрывах подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале. Он уточнил, что в городе повреждена энергетическая инфраструктура, часть жителей Одессы осталась без энергоснабжения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава компании «Нафтогаз Украина» Алексей Чернышев заявил о повреждении объектов в результате взрывов на западе страны.

В ночь на 24 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Тревожные сирены включились на всей подконтрольной Киеву территории в 05:13 мск. Позднее всего это произошло в Волынской, Закарпатской и Ровенской областях.

Сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, а также о повреждении в Никопольском районе Днепропетровской области энергетического объекта и о проблемах со светом у потребителей.