Анкара, 25 марта, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Россия идёт к победе над Соединёнными Штатами Америки, атлантическими державами и западными странами в целом. Об этом в беседе с «РИА Новости» 25 марта заявил лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«На самом деле, время идёт в пользу России. На украинском фронте Россия идёт к победе над атлантическими державами. На палестинском фронте поражение США и Израиля не за горами. Господство доллара рушится. США осознают, что время идёт в пользу России и восходящей Азии», — указал политик.

При этом Перинчек отметил, что отчаяние Вашингтона их сателлитов, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского, стало причиной безумия, спровоцировавшего эскалацию конфликта.

В то же время политик раскритиковал правящую в Турции Партию справедливости и развития, которая одобрила передачу Украине беспилотников, используемых в военных целях. По его словам, Россия является единственным союзником Анкары и ближайшим её партнёром как в экономике, так и в сфере безопасности, а поставки Украине подрывают энергетическую безопасность Турции, наносят ущерб производству и провоцируют кризис во внешней торговле.

Как передавало ИА Регнум, ранее британский журнал The Economist сообщил, что альянс России, Китая и Ирана в обозримом будущем может привести к краху США и их западных союзников. Авторы материала отметили, что государства объединились в условиях проводимой в отношении них агрессивной санкционной политики со стороны Вашингтона. Кроме того, страны регулярно заявляют о развитии и укреплении двустороннего сотрудничества в сферах экономики и безопасности, в том числе в рамках межгосударственного объединения БРИКС.