Лондон, 25 марта, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Альянс Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Ирана может обернуться кошмаром для Соединённых Штатов Америки и их союзников. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Авторы материала отметили, что на протяжении большей части истории Россия, Китай и Иран были менее дружелюбны, однако проводимая в последние годы Соединёнными Штатами Америки политика изменила динамику.

В 2020 году, через два года после выхода Ирана из Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, США ввели в отношении Тегерана санкции. Под многочисленные ограничения попала и Россия в связи с проведением на Украине специальной военной операции. Тем временем Китай также сталкивается с санкциями со стороны США, которые, по мнению The Economist, могут только ужесточиться в случае победы Дональда Трампа на предстоящих американских президентских выборах.

«Объединённые общим врагом, три государства поклялись продвигать общую внешнюю политику, а именно поддерживать многополярный мир, в котором больше не доминируют США. Все видят в основе этого альянса более прочные экономические связи», — говорится в материале.

Отмечается, что страны регулярно заявляют о развитии и углублении двустороннего и взаимного сотрудничества. Кроме того, Россия, Китай и Иран являются членами международного объединения БРИКС.

«Двусторонняя торговля между ними растёт, разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платёжных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и её союзников это грозит обернуться кошмаром», — предупредил The Economist.

Ка передавало ИА Регнум, ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Запад не желает признавать влияние БРИКС и вести диалог о новой архитектуре безопасности, поскольку это противоречит интересам Североатлантического альянса. Вместе с тем Филиппо признал, что однополярный мир исчерпал себя.