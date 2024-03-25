Газа, Палестина, 25 марта, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Связь со своими сотрудниками, находящимися в больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа, потеряло палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS). Об этом 24 марта сообщается в заявлении организации, опубликованном в X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

«Связь с командами Палестинского общества Красного Полумесяца в больнице «Аль-Амаль», расположенной в Хан-Юнисе, была потеряна из-за отключения беспроводной связи в УКВ-диапазоне. Остальные средства наземной и сотовой связи, а также интернет-услуги в медицинском комплексе и окрестностях Хан-Юниса отключены в течение последних 72 дней», — уточняется в заявлении PRCS.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности страны проводит военную операцию на западе Хан-Юниса, где расположен больничный комплекс «Аль-Амаль». Израильская стороны сообщила о нанесении ракетных ударов по объектам в этой части Газы и о столкновениях с участниками палестинского сопротивления.

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 18 палестинцев погибли в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

По состоянию на 24 марта с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 32 226 человек, в том числе более 13 тысяч детей и 8,4 тысячи женщин. Более 74,5 тысячи человек получили ранения.