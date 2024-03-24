Москва, 24 марта, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в разных регионах России 24 марта приняли участие в организации акции «Журавли», которая проводится в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.

пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Мероприятия прошли на центральных площадях населённых пунктов. У стихийного мемориала возле места трагедии члены движения и неравнодушные граждане зажгли тысячи лампад, выложенных в надпись «Скорбим. 22.03.2024» и трёх журавлей.

Концертный зал, где произошёл теракт, носил имя певца Муслима Магомаева, который является одним из самых известных исполнителей песни «Журавли», посвященной погибшим солдатам. «Волонтёры Победы» вместе с общественными организациями почтили минутой молчания память жертв теракта.

Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова заявила, что собравшиеся скорбят по погибшим.

пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

«Сегодня мы выражаем свою поддержку тем, кто потерял близких, скорбим по тем, кто уже не вернётся домой после чудовищного теракта 22 марта. Несмотря на попытку запугать и расколоть российский народ, мы сплотились и ответили на террор взаимовыручкой и поддержкой. Нас не сломить!» — сказала она.

В Ямало-Ненецком автономном округе акцию провели в нескольких муниципалитетах. В Ноябрьске, Надыме и Салехарде «Волонтёры Победы» и неравнодушные граждане выложили из тысяч зажженных свечей надпись «Скорбим» и изображения журавлей.

пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

В Калужской области провели траурный митинг. Добровольцы собрались на Площади Победы. Они выстроили фигуру летящего в небо журавля и слова «Скорбим. Калуга» из зажженных лампад. Участники митинга почтили память жертв теракта минутой молчания. Кроме того, собравшиеся возложили цветы и игрушки к постаменту Вечного огня.

Акция «Журавли» прошла и в Астраханской области, где с 23 марта организовали стихийный мемориал в память о погибших. «Волонтёры Победы» собрались рядом с этим местом. К участникам акции обратился исполняющий обязанности регионального руководителя движения в Астраханской области Степан Петрухин.

пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

«В моменты страшной трагедии мы едины — собираем свои силы, находим возможности прийти и помочь. Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал жертвой преступлений террористов. Выражаю огромную благодарность всем причастным к реализации данной акции, к активистам общественного движения «Волонтёры Победы» и всем астраханцам, которые нашли время, чтобы почтить память погибших», — отметил он.

«Волонтёры Победы» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желают скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате террористического акта в подмосковном Красногорске.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Он также пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь.