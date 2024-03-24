«Волонтёры Победы» приняли участие в акции в память о жертвах теракта
Москва, 24 марта, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в разных регионах России 24 марта приняли участие в организации акции «Журавли», которая проводится в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.
Мероприятия прошли на центральных площадях населённых пунктов. У стихийного мемориала возле места трагедии члены движения и неравнодушные граждане зажгли тысячи лампад, выложенных в надпись «Скорбим. 22.03.2024» и трёх журавлей.
Концертный зал, где произошёл теракт, носил имя певца Муслима Магомаева, который является одним из самых известных исполнителей песни «Журавли», посвященной погибшим солдатам. «Волонтёры Победы» вместе с общественными организациями почтили минутой молчания память жертв теракта.
Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова заявила, что собравшиеся скорбят по погибшим.
«Сегодня мы выражаем свою поддержку тем, кто потерял близких, скорбим по тем, кто уже не вернётся домой после чудовищного теракта 22 марта. Несмотря на попытку запугать и расколоть российский народ, мы сплотились и ответили на террор взаимовыручкой и поддержкой. Нас не сломить!» — сказала она.
В Ямало-Ненецком автономном округе акцию провели в нескольких муниципалитетах. В Ноябрьске, Надыме и Салехарде «Волонтёры Победы» и неравнодушные граждане выложили из тысяч зажженных свечей надпись «Скорбим» и изображения журавлей.
В Калужской области провели траурный митинг. Добровольцы собрались на Площади Победы. Они выстроили фигуру летящего в небо журавля и слова «Скорбим. Калуга» из зажженных лампад. Участники митинга почтили память жертв теракта минутой молчания. Кроме того, собравшиеся возложили цветы и игрушки к постаменту Вечного огня.
Акция «Журавли» прошла и в Астраханской области, где с 23 марта организовали стихийный мемориал в память о погибших. «Волонтёры Победы» собрались рядом с этим местом. К участникам акции обратился исполняющий обязанности регионального руководителя движения в Астраханской области Степан Петрухин.
«В моменты страшной трагедии мы едины — собираем свои силы, находим возможности прийти и помочь. Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал жертвой преступлений террористов. Выражаю огромную благодарность всем причастным к реализации данной акции, к активистам общественного движения «Волонтёры Победы» и всем астраханцам, которые нашли время, чтобы почтить память погибших», — отметил он.
«Волонтёры Победы» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желают скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате террористического акта в подмосковном Красногорске.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Он также пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь.