Берлин, 24 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В Германии обнаружили заброшенный дилерский центр с разбитыми автомобилями Lada, Kia, Nissan и Volkswagen, сообщил YouTube-канал Forgotten Buildings.

@ForgottenBuildings. Кадр из видео

Точное месторасположение автосалона неизвестно. Дилерский центр когда-то продавал автомобили Lada, затем перешёл на южнокорейские Kia, в итоге став мультибрендовым сервисным центром, где обслуживали также Nissan и Volkswagen.

Отмечается, что бизнес принадлежал двум братьям: один занимался продажами, другой был механиком. Автосалон закрыли, когда владельцы поссорились, затем перестала работать и сервисная мастерская.

В помещении висит календарь с датой 19 декабря 2019 года. Вероятно, клиенты продолжали обращаться в мастерскую после закрытия автосалона. В здании находятся разные модели, включая минивэн Kia Carnival 2000-х годов, есть и хэтчбек Kia Cee’d.

На видео множество машин, пострадавших от вандалов. Какие-то стоят внутри, некоторые так и остались висеть на подъёмниках. В помещении салона сильный беспорядок, но на складе уцелели полки с колёсными дисками, запчастями, расходными материалами.

Как сообщало ИА Регнум, по данным портала Wroom.ru, в Германии в марте 2020 года продали 164 автомобиля Lada и 151 итальянскую машину Alfa Romeo. Портал отметил, что, несмотря на прекращение АвтоВАЗом импорта в ЕС, в Германии есть покупатели, которые нередко предпочитают модель «Нива».