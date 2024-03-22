Красногорск, 22 марта, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Когда в подмосковном «Крокус Сити Холле» началась стрельба, то посетители стали в ужасе разбегаться по трупам, рассказала Telegram-каналу «112» девушка, которая видела происходящее.

Кадр из видео

«Мужчины в камуфляже расстреливали опоздавших, началась паника, люди бежали, прятались. Выбегали прямо по трупам», — рассказала она.

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Девушка сообщила, что пришла туда на концерт вместе с мамой и парнем. Стрельба началась до того, как они прошли в зал.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холл» возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место ЧП выехали следователи центрального аппарата СК РФ.

В здании также прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Спасатели зашли внутрь горящего центра. Есть сведения, что там ещё остаются люди.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокус Сити Холле» уже в первые минуты происшествия, ему докладывают всю оперативную информацию.