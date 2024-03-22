Красногорск, 22 марта, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Более 20 человек госпитализировано после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Об этом 22 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Как уточнил губернатор, состояние четверых пострадавших врачи назвали тяжёлым. Медики оказывают необходимую помощь всем потерпевшим.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, пострадали более 100 человек.

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Стрельба раздалась в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу. В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу».

На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди. Автомобиль, на котором, вероятно, приехали злоумышленники, открывшие стрельбу по людям в «Крокусе», обнаружили на парковке.