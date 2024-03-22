Красногорск, 22 марта, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выехал на место инцидента в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом 22 марта глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев /РИА Новости

«Выехал на место. Создан оперативный штаб», — написал Воробьёв.

Губернатор добавил, что все подробности он сообщит позднее.

Власти Красногорска направили на место происшествия все силы и средства. Информация о пострадавших уточняется.