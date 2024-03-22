Пермь, 22 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. На Пермском пороховом заводе во время строительных работ обрушилось перекрытие, пострадали пять человек, сообщил 22 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Инцидент произошёл во время бетонирования перекрытия в строящемся сооружении, рухнула опалубка площадью 270 кв. м. Из пятерых пострадавших троих сотрудников строительного управления госпитализировали, двоим оказали помощь на месте, сообщили журналисты.

В МЧС пока не сообщили о происшествии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Новотроицке Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции. Площадь обрушения составила 200 кв. м. Под завалами погибли два человека.