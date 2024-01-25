Новотроицк, Оренбургская область, 25 января, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обрушения на насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области. Семьям погибших окажут всестороннюю помощь, сообщил 25 января глава города Денис Меньшиков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К великому сожалению, эта авария унесла жизнь двух человек. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

По словам главы города, пять пострадавших с ранениями средней тяжести доставили в больницы Орска. Им оказывают квалифицированную помощь, с ними также работают психологи. Ещё пять человек не пострадали и отказались от госпитализации.

Меньшиков уточнил, что 25 января около 12:00 в Новотроицке произошла внештатная чрезвычайная ситуация. Мэр добавил, что сейчас насосная станция функционирует по назначению, последствия аварии устраняют. На месте работали все региональные и муниципальные экстренные службы, 83 человека и 28 единиц техники, в том числе, четыре бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области 25 января обрушилось здание канализационно-насосной станции. После этого в Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации, а региональное управление МЧС привели в режим повышенной готовности. Власти области сообщили, что обрушение могло произойти из-за взрыва газового баллона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, во время ремонтных работ произошёл хлопок, который привёл к обрушению двух стен и кровли здания.