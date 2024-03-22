Пермь, 22 марта, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Умер главный гримёр Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин. Ему было 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Telegram-канал Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин

«Сегодня (21 марта. — Прим. ред.) ушёл из жизни заведующий гримёрным цехом Сергей Владимирович Мухин — мастер, без которого немыслим ни один спектакль нашего театра», ― сообщил театр в Telegram-канале.

Портал Properm.ru со ссылкой на источник сообщил, что Мухин попал под товарный поезд на 1424-м км железнодорожного перегона Пермь-Сортировочная ― Курья. Машинист пытался предотвратить столкновение, но избежать его не удалось. Мужчина погиб. Эту информацию подтвердила вдова гримёра Нина Мухина.

Сергей Мухин родился 25 июня 1956 года. Профессиональный путь гримёра и постижёра начал в 1970-х годах, будучи учеником известного художника Виктора Лучихина в Куйбышевском (ныне — Самарском) драмтеатре. Потом он продолжил обучение в Омске.

Долгие годы работал заведующим гримёрным цехом Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Ему довелось работать и создавать образы таких артистов, как Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина.

В 2017 году Мухин стал лауреатом премии имени А. В. Луначарского в номинации «Лучший работник театра» за значительный вклад в развитие российской культуры. Был членом Союза театральных деятелей и Союза парикмахеров и косметологов России.