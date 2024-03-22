Киев, 22 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Украину заставили отказаться от её списка «спонсоров войны», в который она добавляет физических и юридических лиц, якобы ведущих торговлю с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Из-за наличия этого ресурса Киев испытывает давление со стороны сразу нескольких стран, в том числе Австрии, Венгрии, Китая и Франции. Наибольшее недовольство из-за наличия списка исходит от представителей тех государств, которые оказали Украине военную и экономическую помощь.

По данным источников, Киев может удалить сайт, на котором размещен указанный перечень, уже 22 марта. Журналисты отмечают, что согласие украинских властей улучшит позиции Украины по вопросу её дальнейшей поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта правительство Украины объявило о своём решении отказаться от списка «спонсоров войны». Этот перечень публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Всю информацию из списка передадут в межведомственную рабочую группу по осуществлению санкционной политики Киева. Интернет-страницу со списком переадресуют на раздел портала Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором содержится реестр санкций.

В октябре 2023 года киевские власти внесли в список «спонсоров войны» три ведущие нефтяные организации из Китая из-за якобы их сотрудничества с Россией. Речь шла о нефтяной компании CNOOC Group, Sinopec Group, нефтегазовой корпорации Китая China National Petroleum Corporation и объединении Sinopec Group.