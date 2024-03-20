Киев, 20 марта, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Кабинет министров на Украине решил отказаться от списка «спонсоров войны», который публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Решение украинский кабмин принял после многочисленных обращениях представителей дипкорпуса стран-партнёров по поводу отсутствия нормативной базы для существования подобного списка.

Страницу, где размещался список закроют. Там будет переадресация на раздел портала Совета национальной безопасности и обороны с государственным реестром санкций. Всю информацию из перечня решили передать в межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года киевские власти внесли в список «спонсоров войны» три ведущие нефтяные компании из Китая из-за якобы их сотрудничества с Россией. Так, в список попали нефтяная компания CNOOC Group, Sinopec Group, а также крупнейшая нефтегазовая корпорация Китая China National Petroleum Corporation. Также в сентябре киевские власти добавили в перечень «спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars, которые продолжили работать в России.

Так называемый украинский список «спонсоров войны» включал в себя иностранные компании, среди которых грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, британская компания Unilever, американская компания Subway и многие другие.