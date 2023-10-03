Киев, 3 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Киевские власти внесли в свой список «спонсоров войны» три ведущие нефтяные компании из Китая из-за их сотрудничества с Россией. Об этом 3 октября сообщило украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ, внесены в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это национальная китайская нефтяная компания CNOOC Group, которая занимается добычей сырой нефти и её переработкой, Sinopec Group, а также крупнейшая национальная нефтегазовая корпорация страны China National Petroleum Corporation.

НАПК обосновало решение тем, что три китайские компании продолжают реализацию совместных проектов с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября киевские власти добавили в свой перечень «спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars, которые продолжают работать в России. В украинском агентстве отметили, что компании продолжают платить налоги и этим пополнять российский бюджет.

НАПК также 18 августа внесло в свой перечень «спонсоров войны» китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которая является владельцем крупнейшей платформы онлайн-коммерции AliExpress. Это также сделали из-за продолжающегося сотрудничества компании с Россией.