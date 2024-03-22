Женева, Швейцария, 22 марта, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Сотрудничество с российскими учёными, работающими в институтах, не базирующихся в России продолжит Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом 22 марта рассказал официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье в беседе с «РИА Новости».

Henry Mühlpfordt Лаборатория ЦЕРН в Женеве

«Решение государств-членов ЦЕРН касается сотрудничества с российскими институтами, в то время как отношения с российскими учеными, связанными с ЦЕРН в рамках других соглашений, будут продолжены», — пояснил Марсолье.

При этом представитель ЦЕРН не уточнил, сколько российских учёных смогут продолжить сотрудничество с ЦЕРН и возможно ли в будущем возобновление соглашения с российскими институтами и на каких условиях. Кроме того, Марсолье не стал отвечать на вопрос о том, будут ли доступны для российских учёных результаты экспериментов, проведённых ими до истечения срока действия соглашения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с РФ. По словам представителя ЦЕРН Марсолье, организация больше не получает никакого финансирования от России.

Летом 2022 года в пресс-службе Европейской организации по ядерным исследованиям заявили, что Совет CERN прекратит сотрудничество с Россией и Белоруссией после завершения сроков текущих соглашений. Срок действия соглашения CERN с РФ истекает в декабре 2024 года.