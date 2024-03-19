Женева, Швейцария, 19 марта, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с РФ. Об этом во вторник, 19 марта, сообщило «РИА Новости».

Henry Mühlpfordt Лаборатория ЦЕРН в Женеве

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые всё ещё связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября», — указал в беседе с агентством официальный представитель CERN Арно Марсолье.

По его словам, организация больше не получает никакого финансирования от России

CERN является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Исследовательский центр находится вблизи Женевы, на границе Швейцарии и Франции.

Как передавало ИА Регнум, летом 2022 года в пресс-службе Европейской организации по ядерным исследованиям заявили, что Совет CERN прекратит сотрудничество с Россией и Белоруссией после завершения сроков текущих соглашений. Срок действия соглашения CERN с РФ истекает в декабре 2024 года.