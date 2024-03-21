Вологда, 21 марта, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Мэр Вологды Сергей Воропанов 21 марта сообщил в Telegram-канале о решении уйти в отставку.

Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Воропанов

«Принял решение уйти в отставку. Хочу сказать спасибо вологжанам за поддержку, вопросы, предложения, критику», — написал Воропанов.

Он поблагодарил свою команду за работу и подчеркнул, что любит и всегда будет любить Вологду.

На оперативном совещании правительстве Вологодской области 21 марта врио губернатора Георгий Филимонов предложил на пост мэра Вологды кандидатуру Андрея Накрошаева, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас Накрошаев возглавляет департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

Воропанов находился на посту главы Вологды с ноября 2017 года.

До этого с 2016 года занимал должность заместителя мэра. С мая по сентябрь он был заместителем главы города по вопросам развития городского самоуправления, затем — начальником департамента экономического развития городской администрации, в ноябре 2016 года стал первым заместителем мэра. С 28 сентября он являлся также исполняющим обязанности мэра Вологды.

Работе Воропанова на муниципальной службе предшествовала депутатская деятельность. В 2007 году его выбрали депутатом Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, через два года его выбрали депутатом гордумы по избирательному округу № 11.

В декабре 2011 года стал депутатом Заксобрания области по Восточному одномандатному избирательному округу № 3 г. Вологды. В составе местного парламента его избрали заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам.