Вологда, 28 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Сергей Воропанов стал исполняющим обязанности мэра Вологды. Это новая должность для столицы Вологодской области, появившаяся после изменений в уставе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

vologda-portal.ru Сергей Воропанов (справа)

Сергей Воропанов пришел на должность заместителя главы Вологды в мае этого года. В этой должности он курировал ремонты дорог и благоустройство областного центра. На минувших выборах 18 сентября глава города Евгений Шулепов победил по своему одномандатному округу и прошел в Государственную Думу. После этого Шулепов сложил с себя полномочия главы, а и.о. мэра стал Сергей Воропанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 сентября депутаты Вологодской думы избрали главу города, которым стал председатель городского парламента Юрий Сапожников, сохранивший при этом и свою предыдущую должность.

Добавим, что наличие двух руководителей в городе, или районе — следствие муниципальной реформы. В настоящий момент на Вологодчине определена единая схема организации местного самоуправления. Теперь главы районов и городских округов избираются из состава депутатов представительного собрания, а ответственность за хозяйственную деятельность возложена на плечи руководителя администрации, так называемого «сити-менеджера».