Пекин, 20 марта, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в китайской провинции Шанси. Об этом 20 марта сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла на высокоскоростной автотрассе. В момент ДТП в автобусе находился 51 человек. Водитель автобуса по неустановленной причине допустил столкновение со стенкой тоннеля.

В результате ДТП на месте погибли 14 человек, ещё 37 доставлены в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск с участием микроавтобуса и большегрузов погибли семь человек, в том числе двое детей. Ещё несколько пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы.

В результате дорожно-транспортного происшествия 7 марта при столкновении легкового автомобиля и двух минивэнов в Саратовской области погибли три человека.