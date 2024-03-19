Нижний Новгород, 19 марта, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Момент взрыва в одной из квартир в жилом многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали пять человек, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

СУ СК России по Нижегородской области

На них видна взрывная волна и слышен сильный хлопок. После этого ряд жильцов вышли на улицу.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв в одной из квартир в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде прогремел днём 19 марта. Огонь охватил 40 кв. м квартиры на пятом этаже. Пострадали пятеро жильцов, в том числе трое детей.

В МЧС сообщили, что пожарные спасли 12 жителей, включая четверых детей. Ещё 167 человек эвакуировали по лестничному маршу. На место ЧП выехали 43 пожарных и 11 единиц спецтехники.