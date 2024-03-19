Рим, 19 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Умер генеральный директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Джузеппе Бароне. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба команды.

Marco Canoniero/Global Look Press

«С глубокой болью и огромной печалью «Фиорентина» сегодня потеряла одну из точек отсчёта, фигуру, ознаменовавшую историю клуба, которую никогда не забудут. Генеральный директор Джузеппе Бароне скончался после болезни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане», — говорится в сообщении.

Клуб выразил глубокие соболезнования в связи с уходом Бароне, подарившего «высокий профессионализм, сердце и страсть», который всегда был рядом и в радостные, и в трудные моменты.

По версии итальянских СМИ, запланированный на 17 марта матч между «Фиорентиной» и «Аталантой» перенесли из-за госпитализации Бароне, вызванной, по неподтверждённой информации, проблемами с сердцем. Он умер за день до своего 58-летия.

Бароне родился на Сицилии 20 марта 1966 года. В восемь лет переехал вместе с семьей в Бруклин, после учёбы работал в банке. После знакомства с американским медиаменеджером и спортивным функционером итальянского происхождения Рокко Коммиссо начал работу в его компании Mediacom, в 2017 году стал вице-президентом футбольной команды New York Cosmos. В 2019 году Бароне вернулся в Италию и стал гендиректором «Фиорентины».