Рим, 19 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Главным тренером итальянского «Лацио» стал хорватский специалист Игор Тудор. Об этом сообщили на сайте клуба.

Виталий Тимкив/РИА Новости Игор Тудор

«Лацио» объявляет, что Игорь Тудор с сегодняшнего дня (18 марта. ― Прим. ред.) возьмёт на себя роль главного тренера первой команды», ― сообщил «Лацио».

Стороны заключили соглашение до конца следующего сезона ― лета 2025 года. На посту главного тренера Тудор сменил Маурицио Сарри, отправленного в отставку 13 марта.

Футболист в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции. Также он возглавлял хорватский «Хайдук», греческий ПАОК, турецкие «Карабюкспор» и «Галатасарай», итальянские «Удинезе» и «Верону».

На сегодня «Лацио» располагается на девятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка за 29 туров.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года главным тренером римского «Лацио» назначили бывшего тренера «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри. На этом посту он сменил наставника «Лацио» Симоне Индзаги, который перешёл на аналогичную должность в «Интере».

Сарри находился без работы в августа 2020 года, когда покинул «Ювентус». Под его руководством туринский клуб выиграл чемпионат Италии в сезоне 2019/20. В сезоне 2018/19 Сарри возглавлял «Челси», с которым стал победителем Лиги Европы.