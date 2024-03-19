Москва, 19 марта, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Умер хореограф, заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда, сообщил его исполнительный директор Магомед Кулбуже.

Имперский Русский Балет Хореограф, заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

«К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — заявил Калбуже в беседе с «РИА Новости».

Таранда скончался в Москве 18 марта, ему было 58 лет. Он не дожил неделю до своего 59-летия.

Информации о дате, времени и месте похорон пока нет.

Витаутас Таранда родился в 1965 году. Окончил Московское академическое хореографическое училище как танцовщик, после чего работал в Большом театре. В 2003 году получил образование в ГИТИС как педагог-хореограф. «Имперский русский балет» создал Гедиминас Таранда, его брат. Витаутас работал в нём с 1994 года. Награждён орденом Дягилева первой степени за вклад в искусство.