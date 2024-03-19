Уфа, 19 марта, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева» и ассистент главного тренера уфимской команды Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в Telegram-канале клуба.

https://t.me/hcsu61 Константин Кольцов

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», — говорится в распространённом сообщении.

Также «Салават Юлаев» выразил соболезнования родным и близким Константина Кольцова.

В период игровой карьеры белорусский хоккеист выступал за «Ак Барс», московский «Спартак», «Питтсбург Пингвинз», «Салават Юлаев», с которым в 2011 году завоевал Кубок Гагарина, и другие команды. С 2022 года Кольцов занимал должность ассистента главного тренера «Салавата Юлаева».

Как передавало ИА Регнум, 23 октября 2023 года в Москве в возрасте 49 лет скончался бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Суханов. Причиной смерти спортсмена, завершившего профессиональную карьеру в 1997 году, стала острая сердечная недостаточность.