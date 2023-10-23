Москва, 23 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Суханов скончался в Москве в возрасте 49 лет. Об этом сообщил 23 октября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

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Тело хоккеиста обнаружил в его квартире в Митино близкий друг Евгений Грибко, также выступавший за «Динамо». По предварительным данным, Суханов скончался в результате острой сердечной недостаточности.

По словам Грибко, Суханов в последнее время жаловался на низкое давление, боли в ногах. По квартире он передвигался с опорой на хоккейную клюшку.

Дмитрий Суханов завершил карьеру в 1997 году, в 2012–2014 годах играл за любительскую команду. Затем тренировал команду «Русичи» из Российской товарищеской лиги.