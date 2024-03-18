Благовещенск, 18 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. В подземном руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области 18 марта обрушилась порода, под завалами оказались более 13 горняков, сообщил Telegram-канал «112».

DariuszSankowski

По предварительным данным, все они живы, в шахту поступает воздух, но с горняками нет связи. Кроме того, в ходе обвала оборвало коммуникации.

Сообщается, что на помощь им отправился взвод горноспасателей из Нерюнгри, который должен прибыть на место через несколько часов. Также группа спасателей вылетела к месту происшествия на вертолёте из Хабаровска.

Власти Зейского района Амурской области подтвердили данные о ЧП. Как сообщила его глава Илона Сысолятина ТАСС, ориентировочно, под завалами находятся 13 человек.

По данным СМИ, обвал породы произошёл на руднике Пионерский.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Коми из-за прорыва грунтовых вод и частичного затопления шахты «Заполярная» погиб один горняк, а также один человек получил травмы. Региональное управления СК в связи с ЧП возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека.