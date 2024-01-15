Воркута, Коми, 15 января, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Коми, сообщили 15 января в пресс-службе регионального главного следственного управления СКР.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным следствия, 15 января в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на участке шахты «Заполярная». В результате происшествия один проходчик погиб, второй получил телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как передавало ИА Регнум, по данным регионального управления МЧС, ЧП произошло утром 15 января в шахте «Заполярная» на глубине 600 м. Сообщалось, что на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека. Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб.