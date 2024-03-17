Москва, 17 марта, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты поддерживают контакт с властями Нигера по поводу разорванного двустороннего военного соглашения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Пентагона.

ТАСС/EPA/ISSFOU DJIBO

Как указал источник, в Пентагоне осведомлены о заявлении, которое ранее опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP), пришедший к власти в Нигере.

«Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновлённую информацию по мере доступности», — сказал представитель Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта агентство Reuters со ссылкой на члена переходного правительства полковника Амаду Абдрамана сообщило, что пришедшие к власти в Нигере военные без промедления разорвали военное соглашение с США, позволяющее представителям Пентагона находиться на территории африканской страны.

30 августа 2023 года военный совет Нигера аннулировал договор о военном присутствии на территории страны войск Франции. Отмечалось, что Парижу дали месяц на вывод войск с территории Нигера.

В Нигере 26 июля 2023 года произошёл военный переворот, когда гвардия заблокировала в резиденции президента страны Мохаммеда Базума.