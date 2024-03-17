Ниамей, 17 марта, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Пришедшие к власти в Нигере военные без промедлений разорвали военное соглашение с США, позволяющее представителям Пентагона находиться на территории африканской страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военного переходного правительства полковника Амаду Абдрамана.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

По данным издания, решение принималось после визита американской делегации с участием помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкла Лэнгли.

Абдраман во время выступления отметил, что чиновники США нарушили дипломатический протокол, не оповестив Нигер о составе делегации, дате её прибытия и повестке дня. При этом стороны обсуждали смену власти в Нигере и военное сотрудничество между двумя странами.

В Reuters напомнили, что на севере Нигера действует американская база беспилотников. В декабре 2023 года в африканской стране находилось около 1,1 тыс. военных США.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа 2023 года военный совет Нигера аннулировал договор о военном присутствии на территории страны войск Франции. Отмечалось, что Парижу дали месяц на вывод войск с территории Нигера.

В Нигере 26 июля 2023 года произошёл военный переворот, когда гвардия заблокировала в резиденции президента страны Мохаммеда Базума. В ходе переворота председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода, позже он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Делегация ЭКОВАС 20 августа 2023 года покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом.

В сентябре 2023 года для коллективной безопасности лидеры стран Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз Сахеля.