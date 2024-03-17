Киев, 17 марта, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой покинул свой пост, об этом он сообщил в социальной сети.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиховой регулярно выступал в эфире украинского телемарафона и рассказывал об обстановке в зоне ответственности «Таврии», в том числе в районе Авдеевки, освобождённой российскими войсками в середине февраля. Теперь он отметил, что в зоне ответственности группировки «сложная, но контролируемая» ситуация.

«Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», — написал Лиховой на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Причину ухода с этого поста Лиховой не назвал. По его словам, подтвердилось то, «про что слышал или догадывался». Он добавил, что «многие знания приумножают печали».

Лиховой сообщил, что снова будет выполнять повседневные обязанности, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Накануне, 16 марта, Юрий Игнат, который тоже регулярно выступал в эфире украинского телемарафона, был уволен с поста пресс-секретаря в структурах по связям с общественностью ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой решение главы киевского режима Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного, который пользуется большой поддержкой, с поста главнокомандующего ВСУ.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подчёркивал, что решение о замене Залужного на Александра Сырского является преступлением. По его словам, в таком состоянии, особенно после потери контроля над Авдеевкой, Украина не способна удерживать фронт.