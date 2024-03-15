Таллин, 15 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали гражданина России на 400 евро за ношение георгиевской ленточки. Мужчина закрепил её на своём рюкзаке, сообщает эстонская государственная телерадиокомпания ERR.

РИА Новости / Светлана Шевченко

По данным СМИ, сотрудники погранслужбы Эстонии объяснили россиянину, что такая символика запрещена на территории их страны. При этом они отобрали у него георгиевскую ленту, а после этого разрешили гражданину РФ продолжить путь в Ивангород.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сотрудники полиции города Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жёстко задержали мужчину за георгиевскую ленточку, прикрепленную на зеркало заднего вида в автомобиле.

Закон о запрете «враждебной символики» в Эстонии приняли в апреле 2022 года. Согласно ему, нарушителю грозит штраф в размере €1200, также возможен арест.

Председатель правовой комиссии эстонского парламента Марек Юргенсон заявил, что в законе не указаны конкретные символы, в том числе Z или георгиевская ленточка. Принятые правила оставляют на усмотрение полиции, является ли ношение символики провокацией или нет.