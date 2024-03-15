Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту
Таллин, 15 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали гражданина России на 400 евро за ношение георгиевской ленточки. Мужчина закрепил её на своём рюкзаке, сообщает эстонская государственная телерадиокомпания ERR.
По данным СМИ, сотрудники погранслужбы Эстонии объяснили россиянину, что такая символика запрещена на территории их страны. При этом они отобрали у него георгиевскую ленту, а после этого разрешили гражданину РФ продолжить путь в Ивангород.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сотрудники полиции города Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жёстко задержали мужчину за георгиевскую ленточку, прикрепленную на зеркало заднего вида в автомобиле.
Закон о запрете «враждебной символики» в Эстонии приняли в апреле 2022 года. Согласно ему, нарушителю грозит штраф в размере €1200, также возможен арест.
Председатель правовой комиссии эстонского парламента Марек Юргенсон заявил, что в законе не указаны конкретные символы, в том числе Z или георгиевская ленточка. Принятые правила оставляют на усмотрение полиции, является ли ношение символики провокацией или нет.