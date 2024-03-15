Москва, 15 марта, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Врачи смогут пользоваться возможностями искусственного интеллекта (ИИ) для выявления патологий по 54 заболеваниям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В этом году список заболеваний, по которым мы принимаем решения на основе технологий «компьютерного зрения», будет расширен до 54. Среди них — деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга», — отметил градоначальник. По его словам, московские рентгенологи уже готовы к тестированию и внедрению сервисов ИИ для лучевых исследований.

Расширяется и использование ИИ для диагностики детских патологий. В том числе речь идет о выявлении у детей дисплатических изменений в тазобедренном суставе.

Собянин подчеркнул, что с февраля открыт доступ к платформе с сервисами для всех медорганизаций России. «Она работает на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ», — добавил мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице начали работать первые детские эндоскопические центры. В них будут выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта у детей.