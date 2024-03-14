Москва, 14 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В Москве начали работать первые детские эндоскопические центры. В них будут выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

По ее словам, этот проект уникальный, ему нет аналогов в России. В частности, благодаря ему юным пациентам с гастроэнтерологическими заболеваниями не придется ложиться в больницы на несколько дней для проведения эндоскопических исследований.

Так, процедура будет занимать всего несколько часов. Это позволит увеличить пропускную способность и доступность такого исследования. Открытые центры полностью закроют потребности жителей Москвы.

Ракова уточнила, что проект реализуется в двух многопрофильных детских стационарах — Морозовской детской городской клинической больнице и Детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой. Они оснащены самым передовым оборудованием, что повышает качество диагностики и лечения.

В эндоскопические центры направляют по показаниям, которые определяет детский врач-гастроэнтеролог во время приема в поликлинике. Специалист создает электронное направление на исследование — как под седацией, так и без нее. Записать на исследование может как врач, так и родитель. Электронное заявление в автоматическом режиме передается в эндоскопический центр.

После проведения исследования пациентов направляют в комфортные палаты. При этом в центре они проводят не более полутора-двух часов. При выявлении тяжелой формы заболеваний пациента могут перевести в стационар. Все результаты исследования будут доступны в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в Москве при эндопротезировании суставов будут применять роботов-хирургов. Хирургическая система с искусственным интеллектом, предназначенная для выполнения операций на коленном суставе, установлена в городской клинической больнице №13.