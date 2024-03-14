Москва, 14 марта, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Глупость Запада способствовала укреплению экономики России. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя статью журналиста Габора Штайнгарта для немецкого журнала Focus.

Сергей Корсун ИА REGNUM

В статье говорится о том, что укреплению экономики России способствовала нерешительность Запада. Журналист также отметил, что на Западе пытаются возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины, при этом антироссийские санкции оказались неэффективными. Отмечается, что на российский рынок желает вернуться иностранный бизнес.

Денисов отметил, что действия США и ЕС были менее обдуманными, чем ожидалось. Поэтому эффект от этих действий и инициативы, связанные с желанием ограничить развитие России, имели обратный эффект.

«И это говорит не о нерешительности Запада или о его неспособности к каким-то радикальным мерам, а показывает тот уровень осознанности и понимания принципиальных управленческих решений, которые на Западе принимаются. Сейчас много говорится о том, что не те политики в настоящее время являются главами ряда западных государств. И сравнивать их с предыдущими видными западными деятелями — это просто насмешка над историей», — отметил политолог.

Он добавил, что если посмотреть, как вводились санкции против России, то можно сделать вывод, что интеллектуальный потенциал Запада оставляет желать лучшего. Пытаясь ограничить Россию в её развитии, Запад зачастую делает шаги, которые наносят ему колоссальный вред. Поэтому это не нерешительность Запада, а его глупость, подчеркнул эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов отметил, что на Западе есть ряд солидных и здравомыслящих бизнесменов, которые понимают, что Россия добилась своего и что невозможно добиться поражения РФ на поле боя, как мечтали многие западные деятели. Эти бизнесмены, такие как Илон Маск, с самого начала говорили об этом, уточнил политолог.

«Эти бизнесмены понимают, что рано или поздно всё равно придётся вернуться к бизнесу с Россией, который был до начала спецоперации, и искать какие-то пути для возобновления сотрудничества. Они ведут диалоги на разных уровнях, в том числе с определёнными деятелями из России, о возможностях дальнейшего урегулирования всех спорных вопросов, но это не будет афишироваться. Однако это не означает, что все элиты уже прозрели», — отметил эксперт.

Он пояснил, что некоторые представители западных элит всё ещё живут мечтой об ограблении России и не скрывают, что они собираются изъять российские зарубежные активы, и это является консенсусом среди политических элит. А бизнес-элиты их сдерживают, понимая, что затем последуют серьёзные последствия для бизнеса и для финансовых элит. Однако тенденции есть, и они просматриваются. Но такого масштаба понимания среди элит на Западе пока не достигнуто, добавил Корнилов.

Как передавало ИА Регнум, в статье для немецкого журнала Focus журналист Габор Штайнгарт отметил, что на Западе видят конфликт как проигранный, поэтому пытаются договориться с президентом России. Штайнгарт указал на материальное истощение Украины, провал экономических западных санкций против России, внутренние противоречия в политических кругах, делающие невозможными дальнейшие поставки вооружений Киеву. На российский рынок также желает вернуться иностранный бизнес, говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада, который рассчитывал, что быстро расшатает финансово-экономическую ситуацию, спровоцирует панику и коллапс, масштабный дефицит товаров в магазинах, но ничего из этого не вышло.