Стокгольм, 13 марта, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Неспособность Запада победить Россию говорит о завершении 500-летней эпохи западной гегемонии в мире. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

«Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — отметил Берн.

По его словам, конфликт на Украине стал провалом для противников Москвы. Россия сейчас более богаче и сильнее, чем когда-либо, добавил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на Западе отсутствует демократия, так как политики не заинтересованы в интересах своих граждан, а действия продиктованы стремлением к большему заработку и получению высоких должностей. Это привело к тому, что политический строй в странах Запада стал напоминать диктатуру, которую большинство стран мира при навязывании решительно отвергает.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам. Он подчеркнул, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции.

В свою очередь глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в своём блоге в конце февраля отметил, что эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась после начала российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа.

По его словам, если геополитическая ситуация будет и дальше развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, то Европу ждёт бледное будущее с точки зрения угроз её безопасности.

По мнению Борреля, спецоперация на Украине и конфликт в Газе значительно усилили риск противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже можно наблюдать в Сахеле и других частях Африки.