Москва, 13 марта, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В туалете аэропорта Шереметьево женщина пыталась покончить с собой. 40-летнюю гражданку Украины спасли сотрудники магазина Duty Free, когда увидели, что она истекает кровью. Они вызвали на место полицию и медицинскую бригаду. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

7 марта в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Шереметьево позвонил сотрудница магазина Duty Free. Она рассказала, что в уборной, расположенной в зале прилёта одного из терминалов в туалете женщина сидит на полу в крови.

Украинку успели спасти. Позже в разговоре со следствием она рассказала, что пыталась покончить с собой. Причины она пока отказывается называть.

«Из аэропорта Шереметьево в травматологическое отделение Химкинской областной больницы была госпитализирована 40-летняя гражданка Украины, пытавшаяся покончить с собой. Сейчас она находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас следователи отпрашивают пострадавшую.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Шереметьево пассажир разбил стойкой окно представительства авиакомпании «Победа». Причиной стало опоздание на рейс в Пермь, перевозчик ничем не смог помочь пассажиру в этой ситуации.