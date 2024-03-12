Вашингтон, 12 марта, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» произвела революцию в подводной войне, говорится в публикации американского издания The National Interest (TNI).

(сс) Mike1979 Russia

«ВА-111 «Шквал», суперкавитирующая торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря своей беспрецедентной скорости до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации», — говорится в публикации.

Отмечается, что указанная торпеда была одним из самых инновационных видов подводного оружия, разработанного СССР. До середины 1990-х годов проект был засекречен.

Также сообщается, что в ней стоит прямоточный гидрореактивный двигатель, а для снижения лобового сопротивления используется суперкавитация, когда горячий выхлоп двигателя направляется вперёд для превращения воды в пар.

Изначально торпеда была оснащена ядерной боеголовкой мощностью 150 килотонн, а позже «Шквал» получила боевую часть с обычным взрывчатым веществом.

Как передавало ИА Регнум, торпеда ВА-111 «Шквал» состоит на отечественном вооружении с 1977 года. Она оснащена твердотопливным ракетным двигателем, что позволяет ей развивать максимальную скорость в 370 км/ч.

Высокая скорость изделия достигается за счёт энергетического выброса, осуществляемого во время движения под водой, что устраняет сопротивление водной среды.

Недостатком «Шквала» считается сильный шум, который он издаёт при полёте, что позволяет легко находить торпеду с помощью специальной техники. Однако высокая скорость не позволяет потенциальному противнику использовать указанный недостаток.

В апреле 2023 года военный аналитик Крис Осборн отмечал, что российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подводных лодок Военно-морских сил США. По его словам, предотвратить угрозу от «Шквала» можно, только если обнаружить российскую подлодку до того, как с неё будет выпущена эта торпеда.