Омск, 11 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Охрану для недостроенного метрополитена в Омске наняли, для того чтобы в него не проникали абсолютно все нарушители, а не только любители кататься на каноэ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Виталия Хоценко.

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«Охрану наняли для контроля за всеми нарушителями, а не только от гребцов на каноэ. Метро и раньше было под охраной. Просто был заключён новый контракт. По истечении этого контракта на охрану будет заключён новый», — рассказали в пресс-службе «РИА Новости».

Со слов вице-губернатора Омской области Динара Курманова, случай, когда омичи проникли в недостроенное метро, чтобы покататься там на каноэ, произошёл несколько лет назад, сообщает региональное СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году власти Омской области планировали отдать недостроенное метро под трамвайную сеть для её расширения и соединения правого берега с левым. Достройка метрополитена была признана нецелесообразной.

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки с 1992 по 2016 год. В его создание было инвестировано более 20 млрд рублей. Был построен двухуровневый метромост через реку Иртыш, станция «Библиотека Пушкина» и порядка 7,5 км путей. Готовность первой линии подземки составляет 35,9%.