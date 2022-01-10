Омск, 10 января, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Объекты недостроенного Омского метрополитена планируют отдать под трамвайную сеть.

Скриншот страницы «Яндекс.Метро» В «Яндекс.Метро» появилось омское метро

Достройка метро в Омске была признана нецелесообразной. В связи с этим власти региона намерены использовать объекты подземки для расширения трамвайной сети и соединения правого берега с левым. Как передаёт 10 января ТАСС, об этом сообщил губернатор области Александр Бурков.

«Мы в любом случае от метро уходим, было принято решение на федеральном уровне», — отметил Бурков. Он добавил, что инфраструктура будет использована для того, чтобы сделать транспортное кольцо, соединить левый берег с правым.

«Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведётся о трамвае», — сказал губернатор.

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки с 1992 по 2016 год. В строительство было инвестировано более 20 млрд рублей. Весной 2019 года его признали нецелесообразным.

К настоящему времени построен двухуровневый метромост через реку Иртыш, станция «Библиотека Пушкина» и порядка 7,5 км путей. Готовность первой линии подземки — 35,9%.