Москва, 11 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Сжигание чучела на Масленицу является наследием языческих времён и отводит от христианства. Можно посмотреть, но стоит объяснить детям, что это «дурацкая игра», заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

Алексей Колчин ИА Регнум

«Посмотреть — посмотрел, но детям надо сказать, что игра дурацкая, потому что она взялась из времён, когда в России христианства не было, когда люди жили без Христа. Футбол тоже, можно сказать, игра не христианская, но вот эти «игры», в том числе сжигание чучела, в отличие от футбола — языческие остатки нехристианских религий, это отталкивает, отводит людей от истинной веры, от Христа», — рассказал отец Макарий «РИА Новости».

Иеромонах добавил, что в целом в масленичных гуляниях участвовать можно: в гости ходить, блины есть, поздравлять друг друга. Другими словами, участвовать во всём добром и хорошем, что связано с этим периодом.

Вместе с тем отец Макарий предостерёг верующих от духовной разобщённости в это время, которая может проявляться двумя крайностями.

«Важно, чтобы не было раздробленности: я сейчас помолился, попостился, потом всё забыл, напился, как свинья; или наоборот, когда я христианин, я с вами вообще блинов есть не буду, это всё мирское, никуда не годится. Важно, чтобы люди ощущали внутри себя единство», — подвёл итог иеромонах Макарий.

Как сообщало ИА Регнум, с понедельника, 11 марта по церковной традиции началась Сырная седмица. Это последняя неделя перед Великим постом, которая также известна как Масленица.

Обычай праздновать Масленицу берёт начало с древних времён. Славяне-язычники тоже отмечали в этот период весенний праздник — встречали весну и провожали зиму.

В народе Масленицу полагается праздновать весело. Считалось, что тот, кто откажется её отмечать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». Отмечать её было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.

Для верующих Сырная седмица остаётся своего рода подготовкой к Великому посту. Церковь в эти дни предписывает больше думать о Боге, прощать врагов и проступки близких, а также отказываться от мясной пищи. Из животных продуктов допускаются лишь масло, рыба и яйца.