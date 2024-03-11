Москва, 11 марта, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Пилотов самолёта, летевшего из Махачкалы в Москву, пытались ослепить лазером. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Известия/ Сергей Лантюхов

По информации канала, инцидент произошёл вечером 9 марта в 70 км южнее Москвы. Экипаж доложил об освещении лазером зелёного цвета, источник находился справа от борта на расстоянии десяти миль.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в Комсомольске-на-Амуре самолёт Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, совершил нештатную посадку из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).