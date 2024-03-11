Москва, 11 марта, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Один из крупнейший производителей серебра и золота компания Polymetal закрыла сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея плюс», следует из сообщения Polymetal.

Илья Наймушин/РИА Новости

Отмечается, что в результате закрытия сделки компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в $1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов.

«С закрытием сделки нивелированы основные риски, и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае», — сообщил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля 2024 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о разрешении продать акции горнорудной компании АО «Полиметалл». Решение было принято на основании подписанного в августе 2022 года президентского указа о специальных мерах в ответ на недружественные действия ряда государств и организаций.

7 марта акционеры Polymetal во время общего собрания одобрили продажу российских активов структуре «Мангазея майнинг». Компания после продажи планирует сосредоточиться на работе в Казахстане.