Санкт-Петербург, 9 марта, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В лифте одного из жилых домов Санкт-Петербурга пьяный мужчина ударил соседского ребёнка, в результате чего тот попал в больницу. Об этом сообщил источник РЕН ТВ

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 8 марта, когда оба находились в лифте.

«Пьяный сосед настолько сильно ударил 14-летнего мальчика, что после произошедшего врачи госпитализировали его», — уточнил собеседник телеканала.

Ребёнок вызвал бригаду скорой помощи лишь спустя несколько часов, когда его состояние резко ухудшилось, сообщил 78.ru.

Сейчас он с сотрясением мозга находится в больнице. Его состояние средней тяжести.

Подробности произошедшего выяснят правоохранительные органы.

Как передавало ИА Регнум, в Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Он избил семилетнего пасынка до разрыва капсулы селезёнки. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Во ходе новогодних праздников 31-летний житель Краснокаменска, ранее судимый за хранение наркотиков, избил семилетнего сына своей сожительницы. Мужчина ударил ребёнка кулаком в живот, из-за чего у мальчика произошёл разрыв селезёнки. Ребенка госпитализировали, ему пришлось срочно проводить операцию.

Правоохранители задержали агрессивного отчима мальчика. В его отношении возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью»).