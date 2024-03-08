Париж, 8 марта, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Ввод войск стран НАТО в зону украинского конфликта может привести к ядерной эскалации, заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен 7 марта в эфире телеканала LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Он отметил, что такого варианта развития событий нельзя допускать. Кроме того, политик также указал на опасность логики, допускающей применение силы.

Вильпен предупредил, что подобный подход может привести к разрушительным последствиям, поскольку ситуация способна выйти из-под контроля. Бывший премьер-министр также добавил, что в настоящее время дискуссии о применении ядерного оружия ведутся не так, как это происходило в недалеком прошлом.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов допустил, что на фоне проблем со здоровьем у главы Белого дома Джо Байдена повышается вероятность случайной ядерной войны по вине американской стороны.

Он напомнил о проблемах с памятью у президента США, который часто путает или забывает факты, детали, а также имена и должности людей. Попов напомнил, что Байден является в США единственным лицом, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия.

Замсекретаря Совбеза добавил, что в Соединённых Штатах сложилась сложная внутриполитическая обстановка, которая может спровоцировать глобальную катастрофу.