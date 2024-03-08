Экс-премьер Франции Вильпен предупредил об угрозе ядерной эскалации
Экс-премьер Франции Вильпен: ввод сил НАТО на Украину вызовет ядерную эскалацию
Париж, 8 марта, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Ввод войск стран НАТО в зону украинского конфликта может привести к ядерной эскалации, заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен 7 марта в эфире телеканала LCI.
Он отметил, что такого варианта развития событий нельзя допускать. Кроме того, политик также указал на опасность логики, допускающей применение силы.
Вильпен предупредил, что подобный подход может привести к разрушительным последствиям, поскольку ситуация способна выйти из-под контроля. Бывший премьер-министр также добавил, что в настоящее время дискуссии о применении ядерного оружия ведутся не так, как это происходило в недалеком прошлом.
Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов допустил, что на фоне проблем со здоровьем у главы Белого дома Джо Байдена повышается вероятность случайной ядерной войны по вине американской стороны.
Он напомнил о проблемах с памятью у президента США, который часто путает или забывает факты, детали, а также имена и должности людей. Попов напомнил, что Байден является в США единственным лицом, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия.
Замсекретаря Совбеза добавил, что в Соединённых Штатах сложилась сложная внутриполитическая обстановка, которая может спровоцировать глобальную катастрофу.