* — внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Москва, 8 марта, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы постановил выдворить из России гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого в 2019 году обменяли с Украиной по формуле «35 на 35». Об этом сообщила юрист Мария Тиллерт, которая представляет его интересы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Кроме того, на подсудимого наложили штраф в 5 тысяч рублей.

«Суд назначил ему административный штраф в размере 5 тысяч рублей и постановил выдворить с территории России, осуществив путем контролируемого самостоятельного выезда его из Российской Федерации», — сказала юрист, слова которой приводит ТАСС.

Тиллерт уточнила, что Мельничука признали виновным в нарушении режима пребывания в Москве.

В рамках обмен по формуле «35 на 35», который проводился в 2019 году, России, кроме Мельничука, передали журналиста Кирилла Вышинского и двоих российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, а также других людей, похищенных украинскими спецслужбами или обвиненных на Украине в сепаратизме.

Киев в свою очередь получил ряд лиц, осужденных в России за терроризм и шпионаж. В их числе был украинский режиссёр Олег Сенцов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

В России его приговорили к 20 годам лишения свободы за создание террористической группировки, совершившей в 2014 году два теракта в Крыму.