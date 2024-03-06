Москва, 6 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Мошенника, обманувшего экс-начальника управления авиации ФСБ и регионального директора авиакомпании «ЮТэйр» Николая Гаврилова на полтора миллиона рублей, задержали в Москве. Им оказался 19-летний житель Кемерово. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

14 февраля в полицию обратился 65-летний бывший генерал ФСБ Николай Гаврилов. Он рассказал, что 10 февраля на его телефон пришло сообщение от человека, который представился президентом ассоциации героев России Владимиром Шамановым — депутатом Госдумы и генерал-полковником Вооружённых сил РФ. Он сообщил Гаврилову, что его разыскивает замминистра обороны Юрий Садовенко.

На следующий день Николаю поступил звонок. На экране смартфона высветилась фамилия «Садовенко», и, не сомневаясь в важности звонка, Гаврилов поднял трубку. Мужской голос сообщил, что неизвестные хотят дискредитировать бывшего генерала ФСБ в глазах российского государства и общества и для этого с его карты пытаются осуществить переводы для финансирования некоего Дениса, находящегося в реестре экстремистов. После этого разговора с Гавриловым в мессенджере связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и Центробанка.

«Под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий неизвестные убедили 65-летнего заявителя проследовать в отделение банка и перевести денежные средства в размере 1 500 000 рублей на неизвестные счета», — рассказал собеседник агентства.

Позже Гаврилов понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По этому факту начали проверку, и 3 марта в городе Кемерово был задержан подозреваемый.

«3 марта в городе Кемерово в квартире на Ленинградском проспекте был задержан 19-летний подозреваемый, который изобличен в совершении указанного преступления признательными показаниями и материалами следствия», — рассказал источник ИА Регнум.

4 марта в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ). Продолжается следствие. По данным правоохранителей, участковый проводил беседу о видах мошенничества с бывшим генералом ФСБ ещё до произошедшего. В день обращения Гаврилова в полицию ему снова рассказали о способах подобных преступлений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жена бывшего губернатора Московской области Бориса Громова отдала мошенникам более 2 миллионов рублей.