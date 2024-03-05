Москва, 5 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Умер почётный президент Союза архитекторов России и первый президент Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ Юрий Гнедовский, сообщил источник ИА Регнум.

Александр Поляков/РИА Новости Почётный президент Союза архитекторов России и первый президент Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ Юрий Гнедовский

«Гнедовский Юрий Петрович скончался в своей квартире 4 марта», — рассказал собеседник.

Приехавшие в квартиру полицейские следов насильственной смерти не нашли. Проводится проверка.

Юрий Петрович Гнедовский — российский и советский архитектор, народный архитектор Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии президента России в области литературы и искусства, академик Российской академии архитектуры и строительных наук.

Родился 3 июля 1930 года в Свердловске. Его отец и мать работали инженерами-проектировщиками в области строительства промышленных и жилых зданий. В 1954 году он окончил Московский архитектурный институт. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте общественных зданий Академии архитектуры. Продолжил работу в НИИ общественных зданий в качестве старшего научного сотрудника, заведующего отделом. С 1993 года возглавил Союза архитекторов России и стал первым президентом Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ.

Среди работ Гнедовского — Российский культурный центр, новое здание Театра на Таганке и Театрально-административный центр имени Мейерхольда.

Гнедовского удостоили ряда наград и премий. В 2006 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественной архитектуры и градостроительства, многолетнюю творческую деятельность. В 1997 году — орден Почёта за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. В 2000 году получил благодарность президента России за большой вклад в развитие отечественной архитектуры и градостроительства.

Помимо этого, Гнедовский — обладатель медали Союза польских архитекторов и почётный член Американского института архитекторов, Королевского института архитекторов Ирландии, Союзов архитекторов Польши и Грузии.