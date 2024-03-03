Омск, 3 марта, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Из пожара, возникшего в пятиэтажном доме в Ленинском округе в Омске, спасены 13 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ в своём Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Омской области

Отмечается, что очагом возгорания стала квартира на первом этаже.

«На момент прибытия огнеборцев шёл дым из окна квартиры на первом этаже, плотное задымление в подъезде. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России по лестничным маршам эвакуировались 16 человек, в том числе пять детей», — уточнили в ведомстве.

Ещё 13 жителей дома, включая пять детей, были спасены пожарными, погибших и пострадавших нет.

В МЧС добавили, что площадь пожара составила 43 квадратных метра, в спасении людей и тушении возгорания были задействованы 17 огнеборцев и 5 пожарных автомобилей МЧС России.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день МЧС РФ сообщило о пожаре в частном доме в Городце Нижегородской области, хозяева которого там временно не жили. После тушения огня в доме был обнаружен труп 16-летнего подростка.

По информации спасателей, за пустующим домом присматривали родственники-соседи. Хозяйка зимой в доме не живёт. Соседи попросили ребёнка проверить, всё ли в порядке с домом. Через полчаса дом площадью 95 кв. метров загорелся.

Днём ранее в Москве во время пожара в квартире погибла 86-летняя жена первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. Их дочь госпитализирована с ожогами, она пыталась спасти мать из огня.

Когда её 61-летняя дочь Елена вернулась домой, комната и коридор квартиры уже были охвачены пламенем. Женщина попыталась сама потушить огонь и пробраться в комнату к матери, но не смогла, она получила тяжёлые ожоги.