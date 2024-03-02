Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Актёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале.

Алексей Даничев/РИА Новости

«2 марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко» — говорится в сообщении.

Артист служил в (БДТ) имени Товстоногова более 40 лет, начиная с 1983 года. В труппу актёра пригласил режиссёр Георгий Товстононов.

Пресс-служба добавила, что последней работой Валерия Ивченко в БДТ стал моноспектакль «Кроткая» по повести Федора Достоевского.

«За эту роль Валерий Михайлович стал лауреатом гран-при XII международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» в 2019 году», — отметили в театре.

Всего в списке театральных работ актёра несколько десятков постановок. Фильмография артиста насчитывает более 30 ролей в полнометражных лентах и сериалах. Самые известные — драмы «Замри-умри-воскресни!», «Сирано де Бержерак», «Послушай, не идёт ли дождь», «Брежнев» и комедия «Рок-н-ролл для принцесс».

В 2015 году Валерий Ивченко был удостоен благодарности президента Российской Федерации Владимира Путина.